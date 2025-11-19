Известная 44-летняя супермодель обнажила грудь для фото

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио показала откровенные фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных черно-белых кадрах 44-летняя манекенщица позировала у бассейна под открытым небом. При этом она сняла верхнюю часть слитного купальника, обнажив грудь, которую впоследствии прикрыла руками.

В то же время знаменитость обернула волосы полотенцем и надела шлепанцы на шпильках с принтом в виде шкуры зебры.

В октябре 52-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум обнажила грудь на Неделе моды в Париже.