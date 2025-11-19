Россиянкам дали советы по выбору делового костюма

При выборе делового костюма женщинам важно обращать внимание на качество ткани. Об этом Pravda.Ru рассказала имидж-консультант Анна Гордеева.

© globallookpress

«Если ткань выглядит дешево, никакой дорогой аксессуар не спасет. Женщина в качественном костюме вызывает доверие, даже если не сказала ни слова. Это и есть сила невербального успеха», — подчеркнула эксперт.

К универсальным цветам для такого образа она отнесла черный, графитовый, темно-синий и пепельный, их можно оживить светлым топом или шелковым платком. Из обуви для офиса оптимально подойдут лодочки из мягкой кожи без декоративных элементов, добавила Гордеева.

Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец до этого заявил «Газете.Ru», что зимой 2025 года россиянам следует позаботиться о комфортной обуви и учитывать климатические условия региона проживания. По его словам, из моды вышли кроссовки, кеды, но остаются актуальными грубые ботинки и входит в моду элегантная обувь. В наших климатических условиях элегантная обувь только на выход, подчеркнул он. При этом грубые ботинки — это беспроигрышный вариант, их можно носить с чем угодно: и с элегантной юбкой, и с платьем, и с джинсами.