Ногти в год Огненной Лошади: какой сделать маникюр

Символ 2026 года — Красная Огненная Лошадь — ценит все яркое, но натуральное. Она ждет от вашего маникюра смелости без компромиссов. Главным трендом новогоднего маникюра стал блеск. Это может быть мерцающий шиммер, крупные голографические блестки или стразы. Кстати, можно смело комбинировать текстуры: матовую основу с глиттером или градиент от прозрачного к сверкающему кончику.

© ГлагоL

Желтый и золотой считаются одним из самых удачных для встречи Нового года. Эти цвета символизируют солнце, шампанское и золото. Желтый с металлическим эффектом будет смотреться футуристично и роскошно, а в тандеме с красным или коричневым создает идеальное сочетание, поясняет канал журнала «Lisa.ru».

Красный является обязательным цветом в палитре. Выбирайте свой оттенок: классический алый, глубокий винный или дерзкий красно-оранжевый. Матовый финиш выглядит современно, а глянцевый — по-праздничному ярко. Для большего эффекта можно добавить золотые полосы, черную геометрию или белые снежинки.

Коричневый стал благородной и теплой альтернативой черному. Светлые оттенки вроде кофе с молоком элегантны и служат идеальной базой. Темный шоколад выглядит дорого, особенно в паре с золотом.

Особую магию создают специальные покрытия. «Кошачий глаз» с переливающейся полоской света выглядит загадочно. Хамелеоны и дуохромы меняют цвет при разном освещении. А жемчужные переливы дарят ногтям эффект мокрого шелка или перламутра.