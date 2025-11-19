Пластический хирург высказался о секретах красоты солистки группы «Винтаж»

Пластический хирург Сергей Свиридов высказался о секретах красоты солистки российской группы «Винтаж» Анны Плетневой. Его комментарий приводит портал «Страсти».

По словам эксперта, певица могла сделать инъекции филлеров и ботокса, а также ультразвуковой SMAS-лифтинг. Среди процедур также могла оказаться фототерапия для удаления сосудов, пигмента и расширенных пор и выравнивания оттенка кожи.

Кроме того, 48-летняя знаменитость могла скорректировать овал лица с помощью липосакции подбородка и прибегнуть к пластике век, отметил специалист.

Ранее в ноябре пластический хирург Миллисент Ровело из Беверли-Хиллз назвала возможные причины изменений во внешности канадского актера Джима Керри.