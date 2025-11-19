Альгинатные, гелевые, тканевые: какие маски для лица дают вау-эффект

Процедуры по увлажнению, осветлению и очищению кожи у косметолога стоят недешево. Хотя считается, что именно сеансы «красоты» у профессионалов дают максимальный эффект, есть и более бюджетная альтернатива. Масок для кожи лица, шеи и декольте в специализированных магазинах и аптеках сегодня сотни. Но выбирать их только по нарядной упаковке или многообещающим описаниям нельзя. Иначе велик шанс приобрести пустышку. Врач-косметолог Яна Анточи в беседе с WomanHit объяснила, какие варианты стоит покупать для мгновенного (ну или почти) преображения. В преддверии новогодних праздников и корпоративов — ликбез более чем актуальный.

© Freepik

Альгинатные

Эти маски дают отличный эффект, если все время их воздействия вы попытаетесь не двигаться и не работать мимикой. Идеально — лежачая поза. Нанесли, ждем подсыхания, релаксируем, а после снимаем (как правило пленкой) и наслаждаемся обновленным личиком в зеркале. Лифтинг, заметное осветление и сияние, пусть и на короткий срок вам обеспечены.

Гидрогелевые

Это быстрый способ вернуть коже свежесть и сияние. Они подразделяются на увлажняющие, лифтинговые, осветляющие, успокаивающие. В магазинах можно найти и мини-вариант — патчи под глаза, так популярные у звезд и бьюти-блогеров.

Отдельно под глаза также есть и маски с охлаждающим эффектом.

«Гидрогелевые маски пропитаны концентрированными сыворотками. Они плотно прилегают к коже, глубоко увлажняют, успокаивают, дают тот самый эффект Glow Skins сразу после применения, когда снимаете маску. Такие средства идеально работают перед важными событиями, после тяжелого дня или когда хочется мгновенно освежить лицо и сделать кожу более плотной, напитанной и ухоженной. Холодок, комфорт и сияние — все в одном ритуале или в одной маске. Их можно добавлять в вечерний уход или ночной, или как экспресс-уход перед макияжем», — объясняет косметолог.

Тканевые

Более бюджетный, но и одновременно уступающий двум предыдущим маскам вариант. Ради разнообразия можно поэкспериментировать и с ними, однако стоит учесть пару минусов. Как правило, пропитки в ткани довольно много, и она в момент процедуры стекает с лица. К тому же подобные маски неплотно прилегают к коже, создаются пустоты, что снижает воздействие компонентов.