От антресолей на подиум: новая жизнь советского гардероба

Винтажные вещи из СССР снова заполонили улицы. Однако теперь их носят не из-за бедности и вынужденной экономии. Модницы в секонд-хендах ищут не просто старые вещи, а качество, которым славилась советская одежда.

Модный тренд поддерживает идею осознанного потребления. Надежная советская одежда из натуральных материалов идеально вписывается в философию slow fashion. В моде олимпийки, армейские куртки, шапки-ушанки, шерстяные пальто с широкими плечами и клетчатые юбки. Теперь их комбинируют с современными брендовыми вещами. Легендарная олимпийка «Адидас» стала главным символом стритстайла, а ватные фуфайки стилизуют с самыми модными образами.

Это стало частью глобальной эстетики, которую продвигают российские дизайнеры. Интерес сместился в сторону всего грубого, аутентичного и неидеального. Это означает, что люди устали от вылизанного и фальшивого глянца. То, что когда-то ассоциировалось с бедностью, теперь вызывает восхищение, отмечает Мария Шеди в своем блоге «Стиль и проявленность».

Ностальгия в этом контексте не выглядит как тоска по прошлому, а является попыткой понять себя через историю страны. Советская одежда вернулась, потому что ее научились переосмысливать и сочетать.

Как уже писал «ГлагоL», в моду вернулись и узкие силуэты. Леггинсы и балетный кор, которые раньше носили только для спорта, сейчас добавляют в повседневные образы.