Украинка с самыми большими щеками в мире снялась в одних стрингах

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами показала откровенное видео. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

© Lenta.ru

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших в мире щек, снялась у зеркала в ванной. Она позировала в одних крошечных черных стрингах, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

При этом манекенщица прикрыла обнаженную грудь рукой, распустила волосы и отказалась от макияжа.

Ранее в ноябре «самая сексуальная в мире судья», итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи показала снимок без бюстгальтера и трусов