Белла Хадид попала на обложку журнала

Супермодель Белла Хадид стала лицом нового выпуска журнала DUST. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Белла Хадид позировала в кремовых кружевных трусах и синей куртке из 90-х. Образ дополнили массивные серьги и браслеты. Волосы модели уложили назад и сделали макияж с тонкими бровями.

Несколько недель назад Белла Хадид вызвала беспокойство у поклонников после того, как ее заметили на съемочной площадке сериала Райана Мерфи «Красота» в Париже. Папарацци засняли супермодель в красном кожаном бюстгальтере и обтягивающих брюках в тон. Интернет-пользователи отметили, что звезда подиумов сильно похудела, и стали призывать ее набрать вес.

До этого Белла Хадид приняла участие в показе бренда Saint Laurent, который прошел на Неделе моды в Париже. Супермодель дефилировала на подиуме в абсолютно прозрачном фиолетовом платье из кружева с подплечниками и массивным серебристым украшением.