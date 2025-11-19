Александр Рогов поделился самым стильным аксессуаром

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал самый стильный аксессуар. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Сделал для вас вдохновляющую подборку с галстуками и их производными» — написал Рогов.

Стилист Александр Рогов, до этого назвал стильную альтернативу оверсайзу. По его словам, если вы пресытились громоздким оверсайзом и находитесь в поисках элегантных пальто, которые можно надеть и на прогулку и на выход поверх красивого платья, можно присмотреться к пальто-смокингам.

На прошлой неделе стилист рассказал, что самой модной обувью сейчас являются сапоги с высоком голенищем на каблуке.

До этого Александр Рогов снял своих собак в образах для зимы. Стилист рекомендует обратить внимание на всевозможные комбинезоны.