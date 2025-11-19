Косметолог объяснил, почему звезды выбирают RF-лифтинг

Косметолог Спиридонова: RF-лифтинг поможет точно исправить несовершенства вокруг глаз
Одна из новых революционных методик — монополярный RF-лифтинг Volnewmer, который уже заслужил доверие в профессиональной среде, благодаря способности к исправлению несовершенств. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург, дерматокосметолог, трихолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Вера Спиридонова.
«Благодаря специальным манипулам с золотым покрытием, технология позволяет с высочайшей точностью работать даже в самых сложных и деликатных зонах, таких как область вокруг глаз, где многие другие методики бессильны. Первое улучшение — подтяжка и уплотнение кожи — заметны сразу после процедуры. А затем, в течение 2-6 месяцев, наблюдается нарастающий эффект, так как в коже продолжается активный неоколлагенез», — рассказала эксперт.
Косметолог также отметила максимальный комфорт и безопасность.
«Аппарат оснащен системой биоимпедансного контроля, которая в реальном времени анализирует сопротивление тканей и автоматически регулирует мощность, полностью исключая риск ожогов. Непрерывное водяное охлаждение делает процедуру приятной, а отсутствие реабилитации позволяет вернуться к привычной жизни и выйти на красную дорожку сразу после сеанса», — добавила Спиридонова.
Трихолог объяснила, что Volnewmer — это премиальный аппарат южнокорейского производства, представляющий новое слово в радиочастотном омоложении.
«В отличие от многих аналогов, он использует уникальную частоту 6,78 МГц. Это позволяет достигать глубоких слоев кожи — дермы и даже гиподермы, не повреждая ее поверхность. Эта технология позволяет не просто наполнить кожу, а запустить естественные процессы регенерации. Мощный, но контролируемый нагрев стимулирует фибробласты к активной выработке собственного коллагена и эластина. Именно этот процесс обеспечивает долговременный и, что самое важное, абсолютно естественный эффект подтяжки», — заключила эксперт.