Косметолог объяснил, почему звезды выбирают RF-лифтинг

Одна из новых революционных методик — монополярный RF-лифтинг Volnewmer, который уже заслужил доверие в профессиональной среде, благодаря способности к исправлению несовершенств. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург, дерматокосметолог, трихолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Вера Спиридонова.

© Unsplash

«Благодаря специальным манипулам с золотым покрытием, технология позволяет с высочайшей точностью работать даже в самых сложных и деликатных зонах, таких как область вокруг глаз, где многие другие методики бессильны. Первое улучшение — подтяжка и уплотнение кожи — заметны сразу после процедуры. А затем, в течение 2-6 месяцев, наблюдается нарастающий эффект, так как в коже продолжается активный неоколлагенез», — рассказала эксперт.

Косметолог также отметила максимальный комфорт и безопасность.

«Аппарат оснащен системой биоимпедансного контроля, которая в реальном времени анализирует сопротивление тканей и автоматически регулирует мощность, полностью исключая риск ожогов. Непрерывное водяное охлаждение делает процедуру приятной, а отсутствие реабилитации позволяет вернуться к привычной жизни и выйти на красную дорожку сразу после сеанса», — добавила Спиридонова.

Трихолог объяснила, что Volnewmer — это премиальный аппарат южнокорейского производства, представляющий новое слово в радиочастотном омоложении.