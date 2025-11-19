Как выбрать лабораторный бриллиант

Интерес к лабораторным бриллиантам в России продолжает расти, поэтому важно разобраться в особенностях выбора: чистоте, огранке, цвете и чистоте. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель товарного направления ювелирной сети «585 Золотой» Анна Лисовец.

© Unsplash

«Лабораторные бриллианты визуально и физически идентичны природным и отличаются лишь по происхождению и цене. Главный принцип оценки любого бриллианта — природного или лабораторного — основан на международной системе 4С: каратность, цвет, чистота и огранка. Эти показатели определяют не только цену, но и внешний вид камня. Часто мы обращаем внимание только на размер, хотя именно цвет и чистота влияют на то, как камень "играет" на свету», — рассказала Лисовец.

Эксперт начала разбор бриллиантов с вопроса чистоты.

«Даже выращенные камни могут иметь незаметные невооруженному глазу микровключения. Они не влияют на прочность, но могут незначительно снижать прозрачность. Если вы хотите визуально безупречный камень, то выбирайте бриллианты с чистотой не ниже VS2», — объяснила руководитель сети.

Она также добавила, что важен вес.

«Бриллианты измеряются в каратах — чем выше показатель, тем крупнее и дороже камень. Однако гнаться только за каратностью может быть не лучшей стратегией. Лучше выбрать камень чуть меньшего веса, но с идеальной огранкой и чистотой. Такой бриллиант будет выглядеть ярче и "живее"», — отметила Лисовец.

Без внимания, по ее мнению, не стоит оставлять огранку и цвет.

«От того, насколько точно соблюдены пропорции граней, зависит игра света и блеск. Правильная огранка заставляет камень отражать максимум света и делает его по-настоящему сияющим. Для лабораторных бриллиантов это особенно важно: технология выращивания позволяет получить кристаллы правильной формы, и мастера могут сделать огранку идеальной. А цвет бриллианта оценивается по шкале от D (абсолютно бесцветный) до Z (с легким желтым или коричневым оттенком). Чем ближе к D, тем дороже и реже камень. Современные лаборатории способны выращивать практически идеальные по цвету бриллианты, и именно поэтому лабораторные аналоги часто выигрывают у природных в категории "цена — качество"», — рассказала руководитель сети.

При покупке эксперт призвала наличие сертификата, подтверждающего характеристики и происхождение бриллианта.