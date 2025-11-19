Назвалы лучшие компоненты антивозрастного ухода

Цель современных способов антивозрастного ухода — сохранить здоровье и упругость кожи, поддержать естественные процессы, с помощью ретинола, пептидов и других компонентов. Об этом «Газете.Ru» рассказал косметолог-эксперт «Золотого Яблока» Мила Устинова.

© Unsplash

«Ретинол — один из самых изученных и эффективных ингредиентов в косметологии. Он воздействует на клетки базального слоя эпидермиса, ускоряя их деление и обновление. Это значит, что кожа начинает работать так, как в молодости: быстрее восстанавливаться, плотнее удерживать влагу, лучше отражать свет. При регулярном применении ретинол уплотняет дерму, уменьшает глубину морщин и улучшает текстуру кожи. Но важно помнить, что он требует адаптации и обязательной защиты от солнца. Утро всегда должно начинаться со SPF, иначе даже лучший уход теряет смысл», — рассказала эксперт.

Косметолог призвала также использовать пептиды для восстановления.

«Пептиды действуют как биохимические "посланники". Они не заполняют морщины, а подают клеткам сигнал синтезировать собственные белки. Одни пептиды усиливают образование коллагена, другие тормозят разрушение уже существующего, третьи регулируют нервно-мышечные импульсы, ослабляя мимические зажимы. В отличие от ретинола, пептиды не раздражают кожу и работают мягко, поэтому их можно использовать круглогодично. При регулярном применении кожа становится более упругой», — добавила она.

По ее мнению, также в уход стоит включить церамиды — строительные липиды рогового слоя, которые скрепляют клетки эпидермиса, как кирпичи в стене.

«При их дефиците кожа теряет влагу, становится чувствительной и восприимчивой к раздражителям. Восстановление липидного барьера — первый шаг любого антивозрастного ухода: активы не могут работать, если кожа не защищена. Церамиды вместе с жирными кислотами и холестерином формируют прочную "пленку", предотвращая обезвоживание и воспаление», — отметила Устинова.

Эксперт объяснила значимость гиалуроновой кислоты и ее производных.

«Гиалуроновая кислота способна связывать и удерживать воду внутри тканей, создавая идеальную среду для работы клеток, ответственных за синтез коллагена. С возрастом уровень гиалуронки снижается, кожа теряет эластичность и становится суше. Введение гиалуроновой кислоты в уход помогает не только вернуть влагу, но и улучшить общий тонус кожи. Наиболее эффективно использовать несколько форм — с разным молекулярным весом: крупные увлажняют поверхность, а мелкие проникают глубже и поддерживают упругость изнутри», — высказалась косметолог.

И без внимания она не оставила ниацинамид.