Актриса Наталья Рудова снялась в купальнике на пляже

Звезда сериала "Универ", актриса Наталья Рудова, снялась на отдыхе в Дубае. Снимками она поделилась в Instagram 42-летняя Наталья Рудова позировала в красном купальнике и белой мини-юбке. Волосы актриса распустила и отказалась от макияжа. Рудова признавалась, что мечтает о семье, но еще не встретила человека, с которым бы ей хотелось быть рядом. Звезда говорила подписчикам, что последний раз по-настоящему влюблялась десять лет назад. Знаменитость сожалеет об этом, но не собирается вступать в отношения "для галочки" и ради переживающих за ее будущее незнакомцев. Артистка тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию звезды, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Рудова отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Актриса пока довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.

© РИА Новости