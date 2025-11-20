Эстетика old money: какие оттенки создают образ на миллион

Стиль «тихой роскоши» продолжает задавать тренды. Вот пять ключевых оттенков, которые составляют основу эстетики old money.

© ГлагоL

Шоколадный стал благородной альтернативой черному. В теплое время года этот цвет идеально смотрится в льняных пиджаках, брюках и жилетах, которые можно комбинировать с анималистичными принтами. На осень же стоит выбрать шоколадный джемпер, который станет практичным и аристократичным вариантом.

Светло-голубой отсылает к классической пастели. Рубашки, топы и кардиганы этого цвета сочетаются практически с любым низом. Для каноничного образа в стиле old money комбинируйте его с кипенно-белым или оттенком слоновой кости, отмечает канал voishe.

Кипенно-белый — культовый цвет элегантности. Универсальность этого оттенка делает безупречными любые вещи: от классических футболок и поло до комплектов из брюк и рубашек. Только нужно выбирать чистый тон без серого.

Бежевый актуален во все время. Этот оттенок считается классическим в стиле old money. Сейчас акцент делается на летних костюмах-тройках. Такой комплект легко адаптировать и для отпуска с льняной рубашкой, и для города.

Оливковый или хаки добавляет образу сдержанности. Идеальный выбор — платья-миди с подчеркнутой талией или хлопковые костюмы-двойки. Этот цвет великолепно сочетается с бежевым, шоколадным и белоснежным, создавая гармоничный и дорогой вид.