Бизнесвумен Оксана Самойлова появилась на публике в меховом топе и шубе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© РИА Новости

Оксана Самойлова вышла на публику в укороченном топе из белого меха, длинной шубе и черных джинсах. Волосы бизнесвумен собрала в хвост и сделала легкий вечерний макияж. Съемку она устроила в интерьере новой квартиры.

© Газета.Ru

9 октября стало известно, что Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Блогерша и рэпер пока не комментировали информацию. У знаменитостей есть четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

Напомним, суд по делу о разводе с Джиганом состоялся 28 октября. На него блогер приехала с двумя операторами и режиссером, занимающимся съемками реалити о ее семье. Журналистам она заявила, что спасти ее брак возможно, если ее супруг «повзрослеет». По словам женщины, она не видела мужа с 20 сентября, дети живут у родителей поочередно.