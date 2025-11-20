Американская модель и актриса Эмили Ратаковски показала фигуру в откровенном нижнем белье. Соответствующие сторисы она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в комплекте модного бренда Lounge. Она позировала в бюстгальтере с треугольными чашками и стрингах бордового цвета. При этом для одного фото знаменитость повернулась к камере спиной и продемонстрировала полуобнаженные ягодицы.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски снялась в откровенной рекламе модного бренда Kurt Geiger. Тогда манекенщица позировала на снегоходе в белом боди, отказавшись при этом от штанов. Кроме того, она примерила яркий наряд, который состоял из купальника, жилетки и шапки.