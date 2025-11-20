Среди россиян появился тренд на камни в качестве домашних питомцев

Необычный тренд набирает популярность среди россиян. Вместо того чтобы завести привычного питомца - собаку, кошку, рыбок или крыс, все больше людей склоняются к покупке... камня.

© Российская Газета

Обаятельного и округлого, с двумя пластиковыми глазами. Такие "домашние животные" представляют собой альтернативу для занятых людей или, например, аллергиков. Питомец-камень не шумит, не линяет, ведет себя смирно и спокойно. Не нужно воспитывать нового "друга", тратиться на корм, возить к ветеринару.

Продавцы на маркетплейсе позиционируют такой вариант как идеальное решение, активно рекламируя преимущества каменного друга. И пусть продавать их придумали даже не они - это произошло еще полвека назад, идея принадлежит американцу Гэри Далю, который в 1975 году создал первых Pet Rocks - "каменных питомцев". Фишкой товара была привлекательная обертка: камни поставлялись в коробках с соломинками и отверстиями для дыхания, набором аксессуаров и маркетинговой легендой. Благодаря прессе о Pet Rocks узнала почти вся Америка, и к Рождеству 1975 года было продано более миллиона экземпляров. Цена, кстати, тогда была сравнима с нынешней - $4 за штуку, по курсу это около 320 рублей. Даль позже подсчитал прибыль: к тому времени продали 1,5 миллиона Pet Rocks, а доход составил 6 миллионов долларов.

Сегодня обертка питомцев-камней не менее привлекательна, чем в 1975-м. Зачастую к ним прилагаются лежанки, бантики и другие аксессуары, а также инструкция. Иногда даже паспорт, чтобы подтвердить родословную, или "корм", чтобы домашний камушек уж точно ни в чем не нуждался. Создать такого питомца своими руками легко, и умельцы часто продают их на маркетплейсе. По запросу можно найти десятки объявлений в разных городах.

"Верный друг на долгие годы, который никогда вас не предаст и всегда выслушает. Выполняет такие команды, как "сидеть", "лежать", "кувырок", "замри", - рекламируют продавцы.

Судя по объявлениям, некоторые "породы" могут поднимать настроение, другие становятся для кого-то талисманом, а у третьих необычный окрас - созвездие, соответствующее гороскопу хозяина, на ярко-синем фоне. За доплату "заводчик" обещает сделать роспись на заказ, и вы получите эксклюзив. Происхождение у камней тоже разное: в основном из Анапы или Сочи, но встречаются экземпляры из Грузии и даже с Уральских гор. Необъяснимая популярность домашних камней, как и полвека назад, воспринимается неоднозначно. Кто-то видит в них потенциал для забавной игры, а других пугают масштабы скупки каменных "дружков": с наступлением осени продажи выросли на 22%.

"Мне кажется, я задел некую струну души у населения", - когда-то сказал Даль, пытаясь объяснить феномен Pet Rock.

Современные психологи приходят к тем же выводам: камни-питомцы выступают как антидепрессант, а в последнее время стали популярны средства успокоения.

© Российская Газета