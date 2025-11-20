Пластический хирург раскрыл секреты омоложения Елены Малышевой

Пластический хирург Магомед Гаджиев раскрыл, что секрет молодости 64-летней телеведущей Елены Малышевой кроется в грамотном сочетании разных методов косметологии. Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Страсти».

© Super.ru

Специалист отметил, что чёткость линий лица Елены Малышевой — результат комплексного воздействия, включающего как щадящие, так и более радикальные методики: от инъекций филлеров и ботокса до нитевого и хирургического лифтинга. Благодаря такому подходу удаётся добиться упругости кожи и сохранить чёткий овал лица.

Однако эксперт обратил внимание на опущенные уголки губ, что может быть связано как с природной мимикой, так и с последствиями инъекций. Излишнее количество филлеров в нижней части лица способно нарушить гармоничные пропорции.

«В данном случае важно, что лицо остаётся живым. Мы видим человека, который ухаживает за собой и, возможно, использует современные методики грамотно, без фанатизма», — подчеркнул врач.

По словам Гаджиева, успех преображения Елены Малышевой обусловлен правильным подбором процедур: умеренное использование ботокса, тщательно рассчитанное количество филлеров и профессиональный уход создают естественный и подтянутый вид.

Ранее Елена Малышева заявила, что Розенбаум — из поколения мужчин с образцовыми нравами.