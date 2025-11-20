Косметолог дала советы, как ухаживать за кожей зимой

Залог здоровой и увлажнённой кожи в холодный сезон — правильно подобранные средства. Врач-косметолог Екатерина Круглик дала советы, как ухаживать за кожей зимой. Об этом пишет «Газета.ру».

© ИА «Сусанин»

Главная задача — защитить кожу от мороза и ветра, не допустив обезвоживания. Для этого подойдут плотные кремы с керамидами, пантенолом, гиалуроновой кислотой или маслами ши, авокадо и жожоба. Такие средства создают на лице барьер, который мешает влаге испаряться. Наносить крем лучше за полчаса до выхода на улицу.

Домашний уход можно дополнить сыворотками с антиоксидантами, увлажняющими масками и патчами. Хорошо работают средства без отдушек и агрессивных консервантов.

А вот от чего стоит отказаться зимой, так это от спиртосодержащих лосьонов, жёстких очищающих средств с сульфатами и скрабов с крупными частицами. Они разрушают естественный защитный слой и сушат кожу. Горячая вода для умывания и средства с вазелином при постоянном использовании также могут навредить.