Меган Маркл выбрала для приготовления утки образ за 19 млн рублей

Американская актриса Меган Маркл в роскошных украшениях на десятки миллионов рублей приготовила утку на День благодарения. Об этом пишет Daily Mail.

Журналисты обратили внимание на рекламное видео 44-летней супруги британского принца Гарри, снятое для ее бренда As Ever. Знаменитость предстала перед камерой в бордовом платье бренда Heidi Merrick, стоимость которого составляет 495 долларов (39,6 тысячи рублей).

Ее образ дополнило кольцо ювелирной марки Lorraine Schwartz. По данным портала, оно может стоить от 62 тысяч до 70 тысяч долларов (4,9 миллиона — 5,6 миллиона рублей). Кроме того, она выбрала украшенное бриллиантами колье и золотой браслет Cartier за 18,7 тысячи долларов (1,4 миллиона рублей) и 7,9 тысячи долларов (632 тысячи рублей) соответственно. Внешний вид Маркл завершило обручальное кольцо, которое оценивается в 150 тысяч долларов (12 миллионов рублей).

По подсчетам журналистов, общая стоимость всех ее украшений составила около 241 тысячи долларов (19 миллионов рублей).

