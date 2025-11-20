Неочевидные признаки неухоженности, которые с головой выдают нерях

Ухоженность подразумевает не только чистые волосы или опрятную одежду. Часто ее выдают менее очевидные, но важные детали, о которых многие забывают.

Крайне неаккуратно смотрится макияж на неухоженном лице с прыщами или шелушениями. Тональный крем и консилер только скрывают эти проблемы, но никак не решают их. Эффект маски на лице в этом случае будет обеспечен. Здоровая кожа, напротив, требует меньше косметики и говорит об опрятности, отмечает автор канала «Просто о жизни и воспитании».

Неухоженные руки никого не красят. При этом не обязательно делать сложный маникюр с дизайном в дорогом салон. Достаточно аккуратной формы ногтей, ухоженной кутикулы и прозрачного лака. Маникюр также считается базовой гигиеной, как, например, смена грязной одежды на свежую.

Поношенная или грязная обувь сразу выдают нерях. Именно на нее чаще всего обращают внимание в первую очередь. Даже самый стильный наряд может быть испорчен старой, нечищеной обувью. А качественная и ухоженная пара, напротив, добавляет образу дороговизны.

Не стоит также пренебрегать ароматом. Легкий, приятный шлейф качественных духов создает ощущение завершенности образа.

Как ранее писал «ГлагоL», безупречный образ строится на чистоте и ухоженности. Пятно на манжете или грязная обувь могут испортить даже самый дорогой и продуманный образ.