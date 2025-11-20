Пластический хирург объяснила, почему появляется «оземпиковое лицо»

На фоне популярности препаратов на основе семаглутида возник миф о том, что «Оземпик» негативно влияет на кожу и вызывает преждевременное старение.

© Daily Moscow

Пластический хирург Марьяна Тменова уточняет: препарат не разрушает кожу и не вызывает прямых повреждений тканей. Все изменения внешности связаны исключительно с быстрой потерей веса.

По словам специалиста, жировая прослойка на лице минимальна, поэтому эффект похудения первым отражается именно здесь. Уменьшение объёма щёк и скул создаёт впечатление «скелетизации» и визуально добавляет возраст.

Степень выраженности зависит от генетики, возраста, образа жизни и скорости снижения массы тела.

Тменова отмечает, что сегодня для снижения веса используются и более современные российские препараты третьего поколения, которые вызывают меньше побочных эффектов и не приводят к значительной потере мышечной массы.

Чтобы избежать нежелательных изменений, врач рекомендует проходить терапию под наблюдением специалиста и предварительно обследовать щитовидную и поджелудочную железы.

Важно соблюдать белковый рацион и поддерживать физическую активность — это помогает сохранить мышечный тонус и внешний вид. Также стоит консультироваться с косметологом для подбора процедур, а при выраженной потере объёма возможны пластические решения, такие как липофилинг или блефаропластика.

Эксперт подчёркивает: ни одно средство для похудения не является «волшебной таблеткой». Чтобы результат сохранялся, необходимо менять пищевое поведение и контролировать калорийность питания даже после прекращения приёма препаратов.