Егор Крид сменил имидж

Российский певец Егор Крид показал фото после смены имиджа. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram, насчитывающей 14,9 миллиона подписчиков.

31-летний артист предстал на размещенных кадрах в бордовом свитере и черных брюках. Также он уложил осветленные волосы волнами, дополнил образ серьгами в ушах и продемонстрировал отросшие усы.

«Усики — пропуск в…» — указал в подписи музыкант, пригласив фанатов на свои акустические концерты в декабре.

Ранее в ноябре исполнитель популярной песни «Мразиш», болгарский певец цыганского происхождения Азис в корсете вышел на сцену после смены имиджа.