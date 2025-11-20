Телеведущая Виктория Боня показала, как выглядит ее лицо без фильтров. Звезда сняла себя на видео и поделилась кадрами в Telegram-канале.

© Соцсети

«Честные фото в студию. Я решила сделать себе неинвазивную процедуру 9D V lift на нижнюю треть лица в Китае. Скоро полечу», — отметила блогер.

Бизнесвумен в 2023 году сделала блефаропластику за 20 миллионов рублей (операцию по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). По словам звезды, ей также случайно увеличили губы жиром, не предупредив об этом, но она ни о чем не жалеет. Блогерша отмечала, что пошла к хирургу Чиа Чи Као не для того, чтобы кардинально изменить внешность, а «продлить свою красоту». В 2024 году Боня вновь прилетала к врачу в Лос-Анджелес, чтобы «дотянуть» второй глаз. После операции блогер осталась довольна результатом. Однако она отметила, что отек с этой области сходил почти год.

У знаменитости есть 13-летняя дочь Анджелина Летиция. Она родила девочку от Алекса Смерфита, с которым прожила семь лет. Телеведущая отмечала, что ради ребенка сохранила с предпринимателем дружеские отношения после расставания, поэтому периодически встречается с экс-возлюбленным.