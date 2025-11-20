В Сети раскритиковали новую внешность известной актрисы

В сети раскритиковали изменившуюся до неузнаваемости внешность известной американской актрисы и певицы Хилари Дафф. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

38-летнюю знаменитость запечатлели в Лос-Анджелесе во время покупки рождественских украшений. Она предстала перед камерой в серо-бежевом свитере крупной вязки и темно-синих джинсах. При этом артистка уложила волосы в гладкий пучок и надела массивные серьги-подвески.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Выглядит на 50 лет, и ее невозможно узнать», «Лицо натянуто, как барабан», «Что за ужас она натворила?», «Испортила свое прекрасное лицо», «Потеряла то, что делало ее уникальной и прекрасной», «Все эти знаменитости превращаются в пришельцев из космоса!» — отметили юзеры.

