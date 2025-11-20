Солистка группы «Тату» в откровенном наряде снялась с Канье Уэстом

Солистка группы «Тату», российская певица Юлия Волкова в откровенном наряде снялась с американским рэпером Канье Уэстом во время поездки в Японию. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 40-летняя исполнительница позировала, стоя рядом с Канье Уэстом, дизайнером Гошей Рубчинским и коллегой по группе Еленой Катиной. Волкова предстала перед камерой в джинсах и черном кроп-топе, поверх которого надела топ в черно-красную клетку, продемонстрировав обнаженные плечи и живот.

В свою очередь, Катину запечатлели в черном кожаном комбинезоне, а Уэста — в белом костюме из денима.

