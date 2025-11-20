Эндокринолог рассказал, как подготовить организм к зиме

Осенью стоит провести подготовительный этап для здоровья и красоты перед зимой, в том числе специальные тренировки и плазмотерапию. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный врач, врач-эндокринолог, физиотерапевт, эксперт в области превентивной медицины Клуба Здоровья и Долголетия RODINA Чистые Пруды Маргарита Форрер.

© Unsplash

«Плазмотерапия для лица (PRP-терапия) — классическая и одна из самых эффективных осенних anti-age процедур. У пациента забирается небольшое количество крови, из которой центрифугируется плазма, обогащенная тромбоцитами. Ее инъекционно вводят в кожу лица и шеи, запуская мощные процессы естественной регенерации. Эффект проявляется через 3–4 недели и нарастает в течение 2–3 месяцев. Результат держится от 6 до 12 месяцев. После лета кожа часто обезвожена, может присутствовать фотостарение и пигментация. Осенью снижается солнечная активность, что делает период идеальным для любых инъекционных и реабилитационных процедур. Кожа успеет полностью восстановиться без риска гиперпигментации», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что перед зимой стоит сделать интервально-гипоксическую тренировку.

«Это не инъекция и не массаж, а дыхательная процедура. Вы дышите через специальный аппарат, который чередует воздух с пониженным и нормальным содержанием кислорода. Это мягкий стресс, который тренирует сердечно-сосудистую систему и омолаживает организм на клеточном уровне. Это идеальная подготовка иммунной системы к сезону простуд и отличный способ взбодрить организм после лета и справиться с осенней хандрой», — отметила Фаррер.

Эндокринолог призвала также сделать капельницы с витаминами.

«Внутривенное введение сбалансированного коктейля из витаминов, минералов и аминокислот. Это самый быстрый и эффективный способ доставить полезные вещества прямо в клетки, минуя ЖКТ. Организм истощен после лета и нуждается в "перезагрузке". Капельница — это мощный заряд витаминов именно в тот момент, когда мы наиболее уязвимы перед вирусами и стрессом», — объяснила она.

И в заключение врач выделила Yashi Dome — это капсула, которая генерирует мягкое дальнее инфракрасное излучение и прогревает ткани на глубину до 4 см.