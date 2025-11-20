Хирург перечислил причины отказа пациентам в пластике

Причиной отказа в пластике могут стать как сердечно-сосудистые заболевания, так и гастрит и анемия. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат наук, пластический хирург, руководитель клиники, заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик.

© Unsplash

«Первая категория пациентов – пациенты с острой патологией, любой патологией. Это может быть обострение гастрита, острая фаза гипертонической болезни, острая фаза течения инфекции. Это абсолютное противопоказание для доступа к плановому хирургическому вмешательству. Важно, когда пациент находится в стабильном состоянии, и даже если это какая-то хроническая патология, она должна быть компенсирована стабильно», — рассказал эксперт.

Он также перечислил абсолютные противопоказания.

«В этих случаях операция невозможна, и мне придется вам отказать. Но обычно таким людям и не до пластических операций, они заняты своим физическим здоровьем. К абсолютным противопоказаниям относятся: острая сердечная, дыхательная или сосудистая недостаточность; инфаркт миокарда, инсульт; печеночно-почечная недостаточность; тромбоэмболическая болезнь; декомпенсированный сахарный диабет (кома, прекома); тяжелая анемия; выраженная кахексия; беременность и лактация; онкологические заболевания», — объяснил хирург.

Круглик выделил и относительные противопоказания — сопутствующие болезни, при которых пластическая операция возможна только после консультации и допуска от профильного врача-специалиста.

«К ним относятся: бронхиальная астма, хронические гепатиты, варикозная болезнь, компенсированный диабет, аритмии, ожирением. При сомнениях в здоровье мы или врач-специалист направляем пациента на дообследование и, при необходимости, лечение. И по их результатам рассматриваем возможность проведения хирургического вмешательства», — заявил он.

В перечне однозначных отказов эксперт отметил завышенные ожидания и дисморфофобия.