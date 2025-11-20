Хирург перечислил причины отказа пациентам в пластике

Хирург Круглик: при гастрите запрещают делать пластику
Причиной отказа в пластике могут стать как сердечно-сосудистые заболевания, так и гастрит и анемия. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат наук, пластический хирург, руководитель клиники, заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик.
«Первая категория пациентов – пациенты с острой патологией, любой патологией. Это может быть обострение гастрита, острая фаза гипертонической болезни, острая фаза течения инфекции. Это абсолютное противопоказание для доступа к плановому хирургическому вмешательству. Важно, когда пациент находится в стабильном состоянии, и даже если это какая-то хроническая патология, она должна быть компенсирована стабильно», — рассказал эксперт.
Он также перечислил абсолютные противопоказания.
«В этих случаях операция невозможна, и мне придется вам отказать. Но обычно таким людям и не до пластических операций, они заняты своим физическим здоровьем. К абсолютным противопоказаниям относятся: острая сердечная, дыхательная или сосудистая недостаточность; инфаркт миокарда, инсульт; печеночно-почечная недостаточность; тромбоэмболическая болезнь; декомпенсированный сахарный диабет (кома, прекома); тяжелая анемия; выраженная кахексия; беременность и лактация; онкологические заболевания», — объяснил хирург.
Круглик выделил и относительные противопоказания — сопутствующие болезни, при которых пластическая операция возможна только после консультации и допуска от профильного врача-специалиста.
«К ним относятся: бронхиальная астма, хронические гепатиты, варикозная болезнь, компенсированный диабет, аритмии, ожирением. При сомнениях в здоровье мы или врач-специалист направляем пациента на дообследование и, при необходимости, лечение. И по их результатам рассматриваем возможность проведения хирургического вмешательства», — заявил он.
В перечне однозначных отказов эксперт отметил завышенные ожидания и дисморфофобия.
«Хирург должен подробно объяснить, что ждать и чего не ждать от операции. Мы не можем превратить пожилую даму в юную девушку, а попытки перетяжки дадут отталкивающий результат. Но мы можем убрать неэстетичные проявления возраста и помочь пациентке скинуть 10–15–20 лет. Дисморфофобию мы в клинике выявляем с помощью специальных тестов, хотя обычно это расстройство заметно и при беседе», — заключил Круглик.