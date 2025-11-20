Витаминный ремонт: формулы, которые спасут ваши волосы зимой

Осень и зима — время, когда волосы бывают особенно упрямыми и капризными: становятся суше, тоньше, ломаются, реагируют на перепады температуры и отопление. Маски и сыворотки действительно могут исправить ситуацию, но выбирать их нужно не по красивой баночке из рекламы, а по составу и по реальной задаче именно для вашей шевелюры. Стилист по волосам Евгения Куклина рассказала о том, что именно поддержит волосы, когда им особенно нелегко.

© Unsplash

Маски с кератином и аминокислотами: укрепляют стержень

Если волосы ломаются на середине длины, топорщатся и рвутся при расчесывании, им не хватает строительного материала.

«Кератин и аминокислоты (аргинин, цистеин, серин) заполняют поврежденные участки, делают полотно плотнее и крепче. Такие маски лучше наносить на 15–25 минут под шапочку или теплое полотенце — так активы проникают глубже. Использовать можно 1–2 раза в неделю, чередуя с увлажняющими формулами, чтобы не перегружать волосы», — объясняет профессиональный парикмахер.

Сыворотки с витаминами B3, B5 и PP: снижают выпадение

Ниацин (витамин РР), пантенол (B5) и никотиновая кислота улучшают микроциркуляцию в коже головы и укрепляют фолликулы. В сезонном выпадении это особенно важно: корни нуждаются в притоке питания. Такие сыворотки наносятся именно на кожу головы, не на длину — втирающими движениями, лучше после мытья, когда поры более открыты. Они не делают волосы жирнее и могут использоваться ежедневно курсом 4–6 недель.

Интенсивное увлажнение: гиалуроновая кислота и алоэ вера

Когда в помещении сухой воздух, а на улице мороз, волосы теряют влагу с удвоенной скоростью. Увлажняющие маски с гиалуроновой кислотой, алоэ, бетаином и растительными сахарами помогают вернуть эластичность, гладкость и блеск.

«Если волосы пушатся и электризуются — это знак, что влаги прядям явно не хватает. Такие маски можно использовать чаще — через одно мытье. Сыворотки с гиалуронатом на длину тоже работают отлично: они легкие, не утяжеляют и закрывают влагу внутри волоса», — говорит эксперт.

Масла и липиды для кончиков: защита от пересушивания

Холод и отопление — идеальный фон для образования сухих, секущихся кончиков. Помогают средства с маслом ши, жожоба, арганы, скваланом, а также с керамидными комплексами. Они создают тонкую пленку, которая удерживает влагу и защищает от трения о шарфы и свитера. Наносить лучше после каждого мытья небольшое количество на подсушенные полотенцем волосы. В дни сильных морозов можно обновлять каплю масла днем.

Правильная схема применения: без нее даже лучший продукт не сработает

Любая маска будет эффективнее, если наносится на слегка отжатые, влажные волосы — вода помогает активным компонентам распределяться равномерно. А сыворотка против выпадения должна использоваться регулярно, а не от случая к случаю. В зимний сезон важно также не забывать о термозащите, минимизировать горячий воздух фена и по возможности сушить волосы прохладным режимом. И главное — распределять уход: маски дают эффект капитального ремонта, сыворотки — поддерживают результат между процедурами.