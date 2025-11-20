Супермодель снялась в нижнем белье

Известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова снялась в нижнем белье. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,3 миллиона подписчиков.

Вначале 60-летняя знаменитость предстала перед камерой в халате, который сняла, оставшись в бежевых трусах. Затем она надела лиловый бюстгальтер и показала фигуру с разных ракурсов. В том числе манекенщица продемонстрировала шрамы на коже после двусторонней операции по замене тазобедренного сустава.

Впоследствии Поризкова примерила укороченные синие джинсы и белую кофту с узором в виде белок, а также запечатлела крупным планом лицо без макияжа.

Ранее в ноябре 44-летняя бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио обнажила грудь для фото.