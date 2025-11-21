Популярная бизнесвумен прогулялась в Париже в кожаных шортах

Бизнесвумен Оксана Самойлова снялась в кожаных шортах в Париже. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Оксана Самойлова снялась в кожаных шортах и жакете на фоне новости о разводе с Джиганом. Образ бизнесвумен дополнила очками. Волосы она распустила и сделала вечерний макияж.

У знаменитости четверо детей от Джигана: они воспитывают 14-летнюю Ариелу, 11-летнюю Лею, 8-летнюю Майю и 5-летнего Давида. В октябре стало известно, что супруги разводятся. Блогер подала соответствующее заявление в суд. После последнего заседания Самойлова показала журналистам, что не носит обручальное кольцо. Однако она не исключила возможности, что ее супруг «повзрослеет», и они смогут примириться. Бизнесвумен также призналась, что за ней никто не ухаживает, отношений она не хочет, а свободное время хочет впервые за многие годы посвятить себе и своим новым экстремальным увлечениям.

По словам блогера, она не видела мужа с 20 сентября. А дети живут у них поочередно. Знаменитость заявила, что сейчас дочери и сыновья получают даже больше внимания от отца, чем раньше.