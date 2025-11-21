Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова, снялась в нижнем белье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Елена Перминова снялась в серебряных стрингах и накладках для груди. Волосы модель распустила и сделала легкий макияж. В кадре она позировала вместе с подругой.

© Соцсети

До этого Елена Перминова опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в бордовом кожаном бюстгальтере с цветами, который дополнила брюками с завышенной талией в тон, ремнем и сумкой на плечо. Модель была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. На одном из кадров манекенщица лежала на кровати в отеле.

Позже Елена Перминова посетила презентацию коллаборации супермодели Рози Хантингтон-Уайтли с брендом Wardrobe NYC. Манекенщица появилась на публике в белом полупрозрачном сетчатом топе, юбке-миди, колготках и туфлях на каблуках. Бывшая жена Лебедева добавила к образу массивные золотые серьги и каффы. Она распустила волосы и сделала макияж в естественном стиле.