Какие популярные пластические операции — просто маркетинг

Ряд популярных процедур в эстетической медицине преподносятся как полноценная альтернатива хирургии, хотя на практике их эффект ограничен. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал пластический хирург, ринохирург Сергей Карпович, подчеркнув, что часть предложений на рынке основана в первую очередь на маркетинге, а не на реальных возможностях методик.

По его словам, так называемая безоперационная подтяжка с помощью нитей, ультразвука или радиочастотных технологий может дать лишь умеренное улучшение.

«Это плюс 15–20%, поддержка тонуса и качества кожи. Но если есть выраженный птоз, избыток кожи или требуется перераспределить объемы, без хирургической подтяжки не обойтись», — объяснил он.

Отдельно Карпович указал на риски «коррекции носа филлерами». Такие процедуры действительно позволяют временно сгладить горбинку или асимметрию, однако не устраняют проблемы с перегородкой, дыханием и требуют повторения каждые несколько месяцев.

«Есть риск сосудистых осложнений и некроза тканей. К тому же филлеры усложняют последующую ринопластику. Продавать это как безопасную замену операции некорректно», — отметил хирург.

Маркетинговым мифом специалист называет и обещания увеличить грудь без разрезов. Любой имплант, подчеркнул он, требует доступа для точного размещения. Попытки сделать его минимальным ради красивого слогана могут обернуться смещением импланта, ограничением в выборе формы и повышением риска осложнений. Грамотно выполненные классические доступы дают аккуратные, малозаметные рубцы. Гнаться за полным их отсутствием ценой результата — путь в никуда, предупредил Карпович.

Заявления о липосакции без реабилитации он также считает опасным заблуждением. Даже при использовании лазерных и ультразвуковых технологий организму требуется время на восстановление, пациенты сталкиваются с отеками и необходимостью носить компрессионное белье.

«Обещания вернуться к обычной активности на следующий день вводят людей в заблуждение», — подчеркнул эксперт.

Говоря об омоложении стволовыми клетками, хирург напомнил, что многие подобные предложения либо недостаточно изучены, либо по сути маскируют уже известные методы — плазмотерапию, липофилинг или филлеры под новым брендом.