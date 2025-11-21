Беременная Агата Муцениеце снялась в бюстгальтере

Беременная актриса Агата Муцениеце снялась в откровенных образах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей два миллиона подписчиков.

© Соцсети

36-летняя звезда сериала «Закрытая школа» предстала перед камерой в полный рост в черном костюме, который состоял из пиджака и юбки ниже колена. При этом она расстегнула жакет, продемонстрировав бежевый бюстгальтер и обнаженный живот.

© Соцсети

© Соцсети

В то же время артистку запечатлели в облегающем черном макси-платье с верхом из прозрачного гипюра, под которое она также надела бра.