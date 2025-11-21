King Kylie: что из себя представляет главный бьюти-тренд конца 2025 года

Еще пару лет назад индустрия была помешана на чистых линиях и почти невидимом макияже. Все пытались выглядеть так, будто только что нанесли крем и случайно проснулись идеальными. Тренд clean girl держал рынок в жестких рамках: нейтральные оттенки, гладкие волосы, пустые ногти, минимум экспериментов. Но чем дольше эта эстетика доминировала, тем быстрее она начала утомлять. Скука победила минимализм, и рынок снова захотел цвета, густых текстур и заметных решений. Возвращение гламура случилось внезапно, и толчок дал человек, который однажды уже перевернул бьюти-мир.

© Just Talks

В середине 2010-х Кайли Дженнер была тем, кто определял, каким должен быть макияж. Она смело меняла оттенки волос, обожала тяжелый тон, четкий контуринг, сияние и объемные губы. Поклонники окрестили тот период King Kylie era — эпоха ярких образов и начала ее большого косметического проекта. Тогда фанаты ждали каждый релиз, делали обзоры, собирали списки желанных продуктов. Казалось, что эта волна не закончится, но рынок быстро перестроился: к концу десятилетия в моде оказалась сдержанность, а бренд Кайли потерял прежний драйв.

Несколько лет она пыталась подстроиться под новую реальность. В ее профилях появлялись спокойные оттенки, более мягкие укладки и простые решения. Иногда Кайли намекала, что скучает по прошлому, выкладывала архивные кадры с яркими волосами и тяжелым макияжем, но делала это осторожно. И вот в 2025 году она решилась на открытый шаг: представила декоративную коллекцию в честь десятилетия своего бренда, напрямую связанную с культовой эпохой King Kylie.

Коммерческого взрыва не произошло, зато эффект оказался другим. Новая линейка вдохновила инфлюенсеров на вирусный макияж, который быстро перерос в тренд. Его название — King Kylie glam makeup — говорит само за себя. Это плотные покрытия, выразительные линии и акцент на гламур, который когда-то сделал Дженнер главным бьюти-символом.

Техника выглядит максимально насыщенной. Важна тщательно подготовленная кожа, способная выдержать плотный тон. Далее идет консилер, чтобы скрыть тени под глазами и выровнять центр лица. Контуринг создает объем, малиновые румяна добавляют драму. Брови становятся четкими, взгляд — глубоким за счет шоколадных смоки и тонких стрелок. Ресницы должны быть густыми, иногда — накладными. Губы оформляются в коричневой палитре с матовым финишем. Для стойкости используют фиксирующий спрей, который закрепляет результат до конца дня.

Похоже, рынок устал от стерильной аккуратности и снова хочет дерзости. King Kylie glam makeup возвращает атмосферу, которая когда-то захватила целое поколение. Вопрос только в том, станет ли это масштабной новой волной или останется ностальгическим всплеском.