Ольга Серябкина прошла перед камерой в топе и мини-юбке

Бывшая солистка популярной группы «Серебро», российская певица Ольга Серябкина в откровенном образе прошлась перед камерой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница предстала в размещенном ролике в черном укороченном топе на тонких бретелях и мини-юбке. При этом она продемонстрировала фигуру. Вдобавок звезда собрала волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в ноябре Ольга Серябкина показала внешность без макияжа. Знаменитость продемонстрировала естественную внешность без косметических дефектов, лежа в белом махровом халате на медицинской кушетке.