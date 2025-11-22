Ксения Собчак посетила выставку в Шанхае в джоггерах и шапке

Журналистка Ксения Собчак в джоггерах и шапке посетила выставку в Шанхае. Снимками она поделилась в Telegram-канале.

Ксения Собчак позировала в черных джоггерах, белой футболке, толстовке на молнии. Образ дополнила красная шапка и сумка.

«В Шанхае сейчас идет биеннале совриска. Походила по галереям — получила массу положительных эмоций. Молодое китайское искусство тут поддерживается на государственном уровне — девелоперам и застройщикам предоставляют льготы, если они используют в проектах китайское искусство», — написала Собчак.

Однако поклонники не оценили образ Собчак и написали в комментариях:

«Где стиль?».

Недавно Собчак заявила, что увезла сына Платона в Шанхай на его 9-летие. Журналистка заявила, что мальчик долго ждал эту поездку, поскольку с трех лет изучает китайский язык.

Собчак растит сына Платона от актера Максима Виторгана, с которым развелась весной 2019 года. Уже в сентябре того же года телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Общих детей у супругов нет, однако телеведущая признавалась, что хотела бы вновь стать матерью.