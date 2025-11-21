Российская супермодель Наталья Водянова в откровенном виде посетила выставку американского модного фотографа Энни Лейбовиц. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пользователя @kevin_aumon.

43-летнюю манекенщицу заметили на экспозиции в пространстве MOP Fondation в Испании. Она предстала перед камерой в черном ультракоротком платье. На размещенных кадрах видно, что верх изделия выполнен из прозрачной ткани, а также оформлен кожаным корсетом и оборками.

© Соцсети

Кроме того, знаменитость надела сапоги с кожаным голенищем и подобрала к своему наряду белую шубу. В качестве украшений она выбрала тонкую золотую цепь с массивной подвеской и браслет.

В сентябре сообщалось, что Наталья Водянова в откровенном виде посетила благотворительный ужин, который был организован ее фондом Naked Heart France. Тогда супермодель примерила для выхода в свет ярко-красное платье с открытыми плечами.