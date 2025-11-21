Нутрициолог перечислил эффективные способы борьбы с прыщами

Клинический нутрициолог Алена Вавилова рассказала, почему кожа страдает не только от сладостей и фаст-фуда. Она подчеркнула, что причины кожных высыпаний могут крыться гораздо глубже, чем принято считать.

Нарушения пищеварительной системы, нехватка важных микроэлементов и витаминов, аллергии и скрытая непереносимость отдельных продуктов также способствуют развитию воспалительных процессов на коже.

Существует целый ряд неочевидных факторов, которые также способны провоцировать высыпания, — отметила эксперт.

Она добавила, что стрессовые ситуации приводят к повышению уровня гормона кортизола, способствующего появлению прыщей. Эмоциональное перенапряжение и усталость негативно сказываются на состоянии эпидермиса, усиливая воспаления и усугубляя проблемы с акне.

Кроме того, многие привычные продукты, считающиеся полезными, например молочные изделия, яйца или орехи, иногда вызывают иммунологические реакции организма, способные спровоцировать ухудшение состояния кожи. Выявить подобные триггеры непросто, поскольку влияние пищевых аллергенов часто накопительное и проявляется постепенно.

Вавилова посоветовала пересмотреть рацион питания, исключив полуфабрикаты и обработанные продукты, и перейти на полноценное меню, включающее овощи, зелень, рыбу, яйца, мясо птицы и качественные зерновые культуры. Важно регулярно проверять организм на наличие скрытой пищевой непереносимости, нарушений микрофлоры кишечника и дефицита необходимых веществ, сообщает Life.ru.

