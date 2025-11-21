Возлюбленная Джейсона Стетхэма снялась топлес

«Ангел» Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли снялась топлес. Возлюбленная актера Джейсона Стетхэма позировала перед зеркалом на вилле во время путешествия в Бразилию. Модель опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) откровенное фото.

«Рио, ты украл мое сердце», — призналась она.

Стетхэм и Хантингтон-Уайтли вместе с 2010 года. В 2016 году актер сделал возлюбленной предложение, но свадьба не состоялась. Модель объясняла журналистам в интервью, что вскоре после этого у них родился сын, и им было не до организации торжественных церемоний. А теперь они ждут, пока повзрослеет дочь, чтобы ей тоже запомнился семейный праздник.

Первенец пары родился 24 июня 2017 года. Они назвали мальчика Джеком Оскаром. О второй беременности Хантингтон-Уайтли стало известно в августе 2021 года. Она сама сообщила об этом в личном блоге, показав фото с округлившимся животом. «Ангел» Victoria's Secret 2 февраля 2022 года родила девочку, которой дали имя Изабелла Джеймс. Возлюбленная артиста периодически делится снимками с детьми в соцсетях, но скрывает их лица.