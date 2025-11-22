Бизнесвумен Ким Кардашьян вышла на публику в облегающем платье и туфлях с булавками. Об этом сообщает Page Six.

Ким Кардашьян позировала в облегающем белом платье с глубоким декольте и стразами. Образ дополнили туфли с булавками.

25 октября Ким Кардашьян объявила о смене направления в карьере.

«Я получу квалификацию через две недели. Я надеюсь заниматься юридической практикой. Может быть, лет через 10 я перестану быть Ким Кардашьян и стану адвокатом. У меня намечается несколько проектов — в январе я снимаю свой первый фильм, и мы надеемся на второй сезон «Все честно». Я всегда хочу расти, развиваться и узнавать что-то новое», — высказалась Кардашьян.

На днях она стала героиней нового выпуска журнала Re-Edition. На обложке модель позировала без бюстгальтера. Тело звезды реалити-шоу было разрисовано бодиартерами Future Rep и Афиной Пагинтон.