Линда Евангелиста появилась на публике в пестром платье и шубе

Модель Линда Евангелиста посетила открытие выставки Энни Лейбовиц в Испании. Об этом сообщает WWD.

© globallookpress

60-летняя Линда Евангелиста была одета в шубу и пестрое платье с цветочным принтом. Волосы ей уложили с объемом у корней и сделали вечерний макияж. Образ дополнили босоножки из кожи и голубые бусы.

© globallookpress

Супермодель прошла процедуру замораживания жира, известную как криотерапия. По словам Линды Евангелисты, это сделало ее «изуродованной». В начале 2022 года она заявила, что процедура «увеличила» ее жировые клетки и спровоцировала «выпуклости» по всему телу. После этого знаменитость редко появлялась на людях.

В сентябре 2023 года Линда Евангелиста объявила о раке груди на обложке глянца. Перед камерой она позировала в черном мини-платье с высоким воротом и разрезом на спине. Модели уложили волосы локонами и сделали нюдовый макияж. В интервью журналу она рассказала, что за последние 5 лет она дважды боролась с раком груди. В феврале Линда Евангелиста показала шрамы от мастэктомии.