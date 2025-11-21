Ирина Шейк снялась для обложки глянца в топе из ремней

Супермодель Ирина Шейк снялась для обложки THE FACE. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

© globallookpress

Ирина Шейк позировала в топе из ремней с золотыми пряжками. Модель также примерила парик с челкой и сделала макияж с красной глянцевой помадой и угольно-черными стрелками.

© Газета.Ru

Накануне супермодель выложила в личном блоге фото, где предстала перед камерой в белой шелковой комбинации, верх которой был украшен кружевом. Ирина Шейк также надела черные лаковые ботинки с шипами и кольца. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками. Знаменитость была запечатлена на кровати.

31 октября Ирина Шейк показала свой образ на Хэллоуин. Супермодель выбрала для вечеринки костюм, вдохновленный образом итальянско-венгерской порноактрисы Чиччолины. Модель позировала в белом платье с обнаженной грудью, длинных перчатках и чулках в тон. Образ дополнил парик и венок из цветов.