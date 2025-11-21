Анна Хилькевич показала дряблый живот

Звезда сериала «Универ», российская актриса Анна Хилькевич поразмышляла об уходящей молодости. Соответствующие посты появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

39-летняя знаменитость показала видео, где позировала в черном бра-топе и серых брюках, держа на руках родившуюся в сентябре 2024 года дочь. При этом она продемонстрировала дряблый живот.

В свою очередь, артистка рассказала, что полгода назад переживала по поводу увядающей красоты.

«Молодость уходит, лицо стареет, морщин с каждым годом все больше, макияж уже не так ложится, как раньше», — отметила она.

Однако Хилькевич заявила, что нашла способ справиться с подобными мыслями.

В апреле Анна Хилькевич раскрыла месячную сумму трат на уход за внешностью. Актриса указала, что может потратить на бьюти-сферу до 500 тысяч рублей.