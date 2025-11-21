Кристен Стюарт оказалась на обложке глянка в нижнем белье

Кристен Стюарт в трусах снялась для журнала
Американская актриса Кристен Стюарт в нижнем белье снялась для журнала Cultured. Соответствующий материал появился на сайте издания.
35-летняя звезда серии фильмов «Сумерки» предстала на одном из кадров в бюстгальтере бренда Fleur du Mal и трусах Commando. Также она надела сверху жакет и прозрачные колготки и дополнила образ брошью Chanel.
Кроме того, знаменитость запечатлели в розовых мини-шортах с кружевной отделкой и песочном свитере Saint Laurent.
В октябре Кристен Стюарт в прозрачном платье посетила премьеру фильма «Хронология воды» в рамках кинофестиваля AFI.