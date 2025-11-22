Тома Харди засняли в одних трусах

Британский актер Том Харди в нижнем белье прошелся по съемочной площадке. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

48-летнего артиста запечатлели в Лондоне во время работы над вторым сезоном сериала «Гангстерленд». Он предстал перед камерой в облегающей темно-синей футболке, черных трусах и резиновых шлепанцах.

Также Харди надел браслет-цепочку и часы и нес в руке два мобильных телефона. При этом звезду сопровождал охранник.

В мае Том Харди снялся для журнала и восхитил пользователей сети.