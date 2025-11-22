Хейли Бибер снялась в кожаном топе с «голой» спиной на вечеринке

Жена Джастина Бибера, модель Хейли, вышла на публику в топе с «голой» спиной. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хейли Бибер снялась в кожаном топе с «голой» спиной и джинсах на вечеринке по случаю дня рождения бренда Rhode. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж.

На прошлой неделе Хейли Бибер стала гостьей показа бренда Saint Laurent, который пошел в рамках Недели моды в Париже. Манекенщица пришла на шоу в желтых ультракоротких шортах с кружевом и коричневой куртке. Модель добавила к образу солнцезащитные очки, черные колготки и босоножки на каблуках. Звезда подиумов позировала с уложенными волосами и макияжем.

До этого Джастин и Хейли Бибер поделились фото, сделанными во время съемки с годовалым сыном Джеком. Модель сидела на руках у исполнителя. Манекенщица была одета в белую облегающую майку и синее джинсы. Интернет-пользователи посчитали, что у бизнесвумен виден округлившийся живот.