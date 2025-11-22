Певица Ольга Серябкина выложила фото в мини-платье с глубоким декольте

Экс-солистка SEREBRO, певица Ольга Серябкина вышла на публику в мини-платье с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ольга Серябкина снялась в белом мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнили черные босоножки на каблуках. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж.

Исполнительница в 2020 году официально стала женой бизнесмена Георгия Начкебии, удивив поклонников. Серябкина скрывала своего избранника и представила его фанатам уже в качестве мужа, опубликовав кадры со свадьбы. Предприниматель работал в лейбле MALFA, который принадлежал концертному продюсеру артистки Максиму Фадееву. А 20 ноября 2021 года у пары появился сын. Певица говорила в личном блоге, что супруг присутствовал на родах, и он первым взял Луку на руки.

Серябкина признавалась, что у нее была послеродовая депрессия, с которой она справилась без помощи психотерапевтов. По словам звезды, она нашла способ, который работает и в других сложных ситуациях. Певица рассказывала, что научилась тормозить «негативные состояния» и контролировать их, чтобы не уходить в себя. Артистку также поддерживал муж, который давал ей возможность больше отдыхать и заниматься восстановлением.