Как знаменитости преображаются с помощью пластики и косметологии

В мире шоу-бизнеса преображения с помощью пластической хирургии и косметологии — распространённая практика. Некоторые знаменитости отрицают вмешательства, другие, напротив, подробно рассказывают о процедурах и об операциях. Но подобные эксперименты не всегда заканчиваются удачно: в погоне за молодостью и привлекательностью звёзды теряют индивидуальность и красоту. От Деми Мур и Юлии Волковой до Майкла Джексона и Инстасамки — RT собрал яркие преображения знаменитостей разных поколений.

В российском шоу-бизнесе, пожалуй, самый красноречивый пример пластической трансформации — стилист Сергей Зверев. Начав как харизматичный парикмахер с запоминающейся внешностью, он постепенно стал эпатажной фигурой. Каждое новое хирургическое вмешательство уводило его всё дальше от прежнего себя. Губы увеличивались с каждым годом, нос после множества ринопластик стал очень маленьким, а скулы приобрели гротескную выразительность. По словам Зверева, его мотивация была проста: пусть говорят, главное — быть замеченным.

Кто из звёзд не гнушался филлерами, мезонитями и ботоксом?

Телеведущая и блогер Виктория Боня делится подробностями своих преображений в соцсетях. В 2023 году она отправилась в США, чтобы сделать блефаропластику у звёздного хирурга Чиа Чи Као. В числе его клиенток — модели Кендал Дженнер, Джиджи и Белла Хадид. Российская знаменитость оценила итоги операции через год и заявила, что довольна результатом.

Однако у Бони был и негативный опыт. Ранее она делала операцию по иссечению жировой прослойки нижней трети лица в Дубае, и с тех пор с одной стороны, как говорит блогер, кожа «собирается в гармошку».

Инстасамка

Блогер и рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, открыто говорит о перенесённых пластических операциях. Инфлюэнсер увеличивала ягодицы и грудь, делала инъекции в губы. Рельефный пресс и руки певицы — также результат хирургических вмешательств.

Не все процедуры прошли успешно. Так, Зотеевой пришлось удалить из лица неудачно введённые филлеры. Процедуру ей сделали по бартеру, в обмен на рекламу клиники — как выяснилось позже, у учреждения были проблемы с лицензией. Препарат, который ввели певице, сместился и вызвал затруднение дыхания. Инстасамка обратилась к поклонникам в соцсетях, пообещала отказаться от филлеров в дальнейшем и призвала других девушек не использовать их.

Со временем её отношение к «улучшению» собственной внешности изменилось. Зотеева заявляла, что её губам «пора на пенсию». Также она рассматривает возможность убрать импланты из ягодиц и больше не обращаться к хирургам. Рэперша отметила, что если у неё будет дочь, то она не одобрит пластические операции в раннем возрасте.

Участница недавно воссоединившегося дуэта t.A.T.u. Юлия Волкова в интервью Ксении Собчак утверждала, что прибегла к помощи пластических хирургов лишь однажды — когда решилась увеличить грудь. А заметные изменения черт лица она объясняет косметологическими процедурами: использованием филлеров, мезонитей и подобных временных мер. При этом Волкова подчёркивает, что довольна своей внешностью, а процедуры делала из интереса и любви к экспериментам.

Татьяна Васильева, актриса театра и кино, народная артистка России, не скрывает, что хотела бы продлить молодость. Татьяна Григорьевна начала делать манипуляции с лицом 30 лет назад, и не все операции прошли идеально. Однако она считает свою внешность результатом труда пластических хирургов.

В интервью ТВЦ актриса рассказала, что использовала филлеры, колола ботокс, вставляла нити и «резала лицо». Васильева утверждает: она привыкла, что ей глубоко за 70. Иногда даже она стращает этим своих детей.

Сейчас Татьяне Васильевой 78 лет. Актриса продолжает участвовать в кино- и телепроектах, а также регулярно появляется на сцене.

Король поп-музыки был в центре внимания публики с детства, когда выступал в составе семейной группы Jackson 5. На момент смерти певцу было всего 50 лет, он имел многочисленные проблемы со здоровьем, а изменения в его внешнем облике породили множество слухов.

Майкл Джексон утверждал, что обращался к пластическим хирургам лишь дважды, чтобы восстановить форму носа после перелома. С годами кожа певца стала значительно светлее — он объяснял изменения цвета прогрессирующим витилиго, заболеванием, при котором участки кожи теряют пигментацию. Как сообщил врач Джексона журналу People, в случае музыканта было решено не пытаться вернуть коже естественный тёмный цвет, а сделать её однородной, но белой.

Также Джексон страдал от одной из форм волчанки. А в 1984 году он получил ожог кожи головы из-за взрыва пиротехники во время съёмок рекламного ролика.

Хирурги, которые работали со знаменитостью или наблюдали за трудом коллег, рассказывали People, что Майклу Джексону неоднократно оперировали нос, вставляли импланты в щёки, изменили форму подбородка. После смерти Джексона в 2009-м вскрытие показало, что певец перенёс не менее 13 пластических операций.

Рене Зеллвегер

Американская актриса норвежско-швейцарского происхождения уже в 1990-х снималась в ярких проектах, однако всемирную известность ей принесла роль в экранизации романа «Дневник Бриджит Джонс». Для образа чудаковатой англичанки актрисе пришлось набрать вес. Возвращаясь к роли в новых частях франшизы, а в перерывах снимаясь в других лентах, Зеллвегер полнела и худела, чтобы соответствовать разным образам.

Но ещё ярче были изменения её лица. Согласно мнениям экспертов, которые приводит издание Marie Claire, актриса могла сделать блефаропластику, чтобы её взгляд стал открытым, а также подтяжку для создания более чёткого контура лица. Зеллвегер также заподозрили в использовании филлеров, поскольку при снижении веса её лицо не теряло объёмов.

Артистка оставалась привлекательной, однако к 2014 году потеряла индивидуальные черты и стала практически неузнаваемой. Зеллвегер прислушалась к мнению аудитории и вернула себе более естественный образ. А для сохранения моложавого вида актриса, как считают профессионалы, удалила комки Биша под скулами и делает инъекции гиалуроновой кислоты в губы.

Звезда фильмов «Привидение», «Солдат Джейн» и «Субстанция», обладательница премии «Оскар» Деми Мур прибегала к пластике ещё в молодости: по мнению эксперта русскоязычной версии газеты Metro, она сделала нос более изящным. Впоследствии актриса наверняка корректировала форму груди, делала контурную пластику лица, блефаропластику и инъекции ботокса, чтобы разгладить морщины.

Кроме того, американский хирург, чьё мнение приводит Hello!, полагает, что Деми Мур могла сделать лазерную шлифовку. Эта процедура подразумевает удаление верхнего слоя кожи на лице — считается, что в результате морщин становится меньше, а цвет выравнивается.

Обычно вмешательства были довольно аккуратными, однако в 2021 году последствия очередной операции не остались незамеченными. Есть мнение, что Мур появилась на модном показе, не полностью восстановившись после пластики, из-за чего щёки и губы выглядели неестественно.

Вопросы вызывают слова самой 63-летней актрисы: в интервью журналу People она заявила, что с благодарностью относится к своему телу и принимает его, а возрастные изменения не определяют её ценность как личности.

Руководительнице итальянского модного дома Versace Донателле Версаче в этом году исполнилось 70 лет. По оценкам поклонников, она выглядит свежее и моложе, чем раньше. Причиной тому эксперты, опрошенные Hello!, считают отказ от чрезмерного количества филлеров (в частности, губы Версаче выглядят более натурально), а также агрессивного макияжа.

Также медики полагают, что Версаче делала подтяжки или по меньшей мере прибегала к услугам косметологов, но сама модельер признавалась только в использовании ботокса. В редакции The Sun считают, что применение этого препарата она тоже сократила, поскольку на фотографиях видны соответствующие возрасту морщины.

Тем не менее модельер ранее отмечала, что не верит в естественную красоту, а слово «натуральный» считает подходящим для описания, например, овощей.

Семейство Кардашьян

Продюсер, участница шоу «Семейство Кардашьян» Крис Дженнер недавно отметила 70-летний юбилей, а весной этого года появилась на публике с новым, помолодевшим лицом. Представители знаменитости в беседе с Page Six назвали имя хирурга, однако не упомянули конкретные вмешательства.

Впрочем, Дженнер ранее рассказывала о маммопластике, об использовании лазера, ботокса и филлеров, а в реалити-шоу было показано, как ей сделали операцию на мочках ушей.

Как считает эксперт Daily Mail, дочери Дженнер нередко обращаются к пластическим хирургам. Заметны изменения во внешности Кортни, Ким и Хлои Кардашьян, Кендал и Кайли Дженнер. Знаменитости подтверждали, что делали ринопластику, увеличивали губы или грудь, но, по мнению хирургов, вмешательств было куда больше.