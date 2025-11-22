Россияне внезапно полюбили мех и золото

Россияне внезапно полюбили мех, золото и кружево зимой 2025 года. К такому выводу пришли аналитики «Авито», результаты исследования которых поступили в распоряжение «Ленты.ру».

По данным экспертов, в текущем сезоне актуальным стал мех, причем как натуральный, так и искусственный. Так, продажи шуб из искусственного меха в октябре 2025 года в сравнении с предыдущим месяцем выросли в два раза, а шубы из натурального меха стали приобретать чаще на 73 процента. Продажи манишек, шарфов, шапок и варежек также выросли на 70 процентов.

Кроме того, трендом специалисты назвали вещи с кружевом и баской: спрос на платья с кружевом вырос на 25 процентов, а на рубашки и блузы с басками — на 23 процента.

Что касается цветов, по доле продаж в основном лидируют базовые цвета. Вдобавок динамика указывает на подготовку к праздникам: за последний месяц на платформе в женском разделе заметнее всего выросли продажи одежды серебряного (плюс 42 процента) и золотого (плюс 36 процентов) цвета.

